Bilbao - San Miguel de Aguayo 181.2 km

We’re vueltaing, we’re really vueltaing now!

Expected finish: 17:15 - 17:45 CEST

Pico de Gallo of the Day : Primož Roglič

That little sprint to beat Pedersen the other day looked mighty vintage-oldtimey Roglič to me.

