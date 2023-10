Como - Bergamo 238 km

Final truly big day of the 2023 road cycling year, the now consistently stellar Il Lombardia.

Massive startlist, farewell performance by Thibaut Pinot, (falling leaves?), do not miss.

Expected finish: 16:40-17:25 CEST

Bergamasque del Giorno : Remco Evenepoel

He’s been quiet........too quiet.

Official site , Startlist