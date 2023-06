Porte de Savoie - Col de la Croix de Fer 147.9 km

Now it’s big mountain time and we see if anyone can find an unlikely crack in Vinge-go’s armor.

Expected finish time: 14:35-15:10 CEST

Iron cross of the Day : Jonas Vingegaard

Biggest threat looks like if they let a break get too far ahead.

Official site , Startlist